Число жертв теракту біля аеропорту Кабула перевищило 100, серед них 13 військових США

Понад 100 людей загинули, в тому числі щонайменше 13 військовослужбовців США та 90 афганців, в результаті нападів терористів-смертників в районі аеропорту Кабула в четвер.

Як повідомляє "Європейська правда", представник Міністерства охорони здоров'я Афганістану повідомив CNN, що кількість жертв вибухів зросла до понад 90 людей.

За словами чиновника, також понад 150 осіб поранено внаслідок вибухів.

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Представник "Талібану" заявив, що щонайменше 28 із вбитих афганців були членами "Талібану", повідомляє BBC.

Крім того, кількість загиблих американських військових, яких раніше було 12, зросла до 13. Поранення отримали 18 військовослужбовців США.

Біля аеропорту Кабула 26 серпня було здійснено дві подвійні бомбові атаки, спрямовані на людей, які хочуть покинути країну після захоплення влади талібами.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.

Про те, як розвивалася ситуація навколо терактів в аеропорту, читайте у дайджесті ЄвроПравди.