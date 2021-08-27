Кількість загиблих в результаті теракту в Кабулі зросла до 170

Кількість загиблих в результаті теракту поблизу міжнародного аеропорту Кабула зросла до 170.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднили телеканали CNN і CBS з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Афганістану.

Більшість загиблих - афганці. Також повідомляється, що в результаті вибуху, влаштованого терористом-смертником, поранені понад 200 осіб.

Пентагон у четвер підтвердив, що 13 військовослужбовців США були вбиті і 18 поранені в результаті нападу біля аеропорту Кабула.

У п'ятницю стало відомо, що в результаті теракту також загинули громадяни Великої Британії.

Пентагон раніше офіційно заявив, що біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався тільки один вибух.

Американська влада покладає відповідальність за вибухи на терористичну організацію ІДІЛ.