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У Нідерландах підйомний кран зруйнував залізничний міст XIX століття

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П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:54

У нідерландському місті Маастрихт підйомний кран частково зруйнував залізничний міст, збудований у XIX сторіччі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Підйомний кран в’їхав у залізничний міст, внаслідок цього міст - пам'ятка національного значення - частково обвалився.

 

Зазначається, що водій підйомного крана не постраждав, однак в результаті інциденту міст зазнав значних пошкоджень. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Залізничний міст був побудований між 1854 і 1856 роками, деякий час він не використовувався.

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Нідерланди інциденти
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