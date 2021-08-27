У Нідерландах підйомний кран зруйнував залізничний міст XIX століття

У нідерландському місті Маастрихт підйомний кран частково зруйнував залізничний міст, збудований у XIX сторіччі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Підйомний кран в’їхав у залізничний міст, внаслідок цього міст - пам'ятка національного значення - частково обвалився.

Зазначається, що водій підйомного крана не постраждав, однак в результаті інциденту міст зазнав значних пошкоджень. Причини інциденту наразі з’ясовуються.

Залізничний міст був побудований між 1854 і 1856 роками, деякий час він не використовувався.