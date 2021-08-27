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Укр / Рус

В Нидерландах подъемный кран разрушил железнодорожный мост XIX века

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Пятница, 27 августа 2021, 19:54

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост, построенный в XIX веке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Подъемный кран въехал в железнодорожный мост, вследствие этого мост - памятник национального значения - частично обрушился.

 

Отмечается, что водитель подъемного крана не пострадал, однако в результате инцидента мост получил значительные повреждения. Причины инцидента выясняются.

Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами, некоторое время не использовался.

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Нидерланды инциденты
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