В Нидерландах подъемный кран разрушил железнодорожный мост XIX века
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Пятница, 27 августа 2021, 19:54
Пятница, 27 августа 2021, 19:54
В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост, построенный в XIX веке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Подъемный кран въехал в железнодорожный мост, вследствие этого мост - памятник национального значения - частично обрушился.
Отмечается, что водитель подъемного крана не пострадал, однако в результате инцидента мост получил значительные повреждения. Причины инцидента выясняются.
Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами, некоторое время не использовался.
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