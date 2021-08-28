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Франція припинила евакуацію з Кабула, військові залишили аеропорт

Субота, 28 серпня 2021, 11:05

Франція увечері 27 серпня здійснила останній евакуаційний рейс з Кабула, аеропорт залишили також французькі військові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З 15 серпня евакуаційними рейсами Франції вивезли 3000 осіб, з них близько сотні - людей родом з Франції та понад 2600 афганців, які співпрацювали з французькою місією або яким через роботу в громадських організаціях та ідейну позицію загрожує небезпека. Скількох людей ще необхідно було б вивезти за можливості продовжувати рейси, не уточнюється. 

"Операція "Апаган", розпочата 15 серпня за вказівкою президента Республіки, скінчилась сьогодні увечері", - заявила міністерка оборони Флоранс Парлі.

У спільному комюніке вона та глава МЗС Жан-Ів Ле Дріан пояснили, що змушені були зупинити операцію через неможливість у подальшому гарантувати безпеку в аеропорту та у зв’язку з наближенням дати остаточного виходу американців з Афганістану. З Кабула вилетіли також останні співробітники французького посольства та військові. 

"Операція завершена, але Франція продовжить допомагати виїхати всім, кому необхідний захист," - додала Флоранс Парлі. 

У спільній заяві міністри додали, що продовжать тримати контакт з керівництвом "Талібану", щоб вони і після 31 серпня не створювали перешкод для виїзду з країни. 

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Повідомляється також, що у Досі, столиці Катару, відбулась перша зустріч французької делегації з представниками "Талібану", відколи Афганістан перейшов під їхній контроль. На ній обговорювали ситуацію в аеропорту і подальшу евакуацію. Зазначається, що таліби пообіцяли випускати з країни людей з відповідними документами.  

При цьому наголошують, що цей діалог не означає політичного визнання "Талібану" і воно потенційно можливе тільки за низки умов - можливості виїзду з країни тих, хто хоче це зробити, недопущення перетворення країни на базу терористів та створення уряду за участі інших сил.  

"У міжнародних відносинах іноді доводиться обирати поміж двох поганих варіантів, щоб хоч якось захистити інтереси й цінності", - прокоментував державний секретар з європейських справ Клеман Бон.

Нагадаємо, 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200

США заявили, що вже завдали у відповідь удару по керівнику терористичної організації ІДІЛ-Х, афганської гілки "Ісламської держави", яку вважають відповідальною за атаку. 

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Афганістан Франція
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