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В порту на півдні Франції стався вибух на човні, троє постраждалих

Субота, 28 серпня 2021, 15:34

В порту міста Єр на півдні Франції, неподалік від Тулона, стався вибух на приватному човні, внаслідок чого три людини отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Вибух на човні довжиною близько 9 метрів стався близько 11-40 28 серпня під час дозаправки у порту Єра.

Один з трьох постраждалих госпіталізований до Тулона з тяжкими опіками, травми інших двох менш серйозні. 

Внаслідок вибуху постраждали також дві яхти, що перебували поруч. 

Для допомоги та гасіння човна залучили близько 30 пожежників. Його відбуксували подалі від інших човнів, щоб полум’я не перекинулось на них. 

Нагадаємо, у травні в хорватському місті Каштела на пристані згоріли п'ять елітних яхт та 18 менших суден, після того, як на одному з них спалахнула пожежа. 

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Франція інциденти
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