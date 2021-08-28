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У Франції сьому суботу поспіль протестують проти "паспортів здоров’я"

Субота, 28 серпня 2021, 18:05

Акції проти вимоги ковідних сертифікатів для доступу до низки послуг, а також проти обов’язкової вакцинації для медиків, сьому суботу поспіль зібрали тисячі людей у десятках міст Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Чотири акції організовують у Парижі, а загалом по території країни - понад 200. 

Одну з паризьких демонстрацій знову зібрав ультраправий політик Флоріан Філіппо - лідер партії "Патріоти", колишній соратник Марін Ле Пен.

Ще дві збирають активісти, близькі до "жовтих жилетів", Софі Тісьє та Себастьян Філіппар. На всіх чотирьох загалом очікують 12-20 тисяч осіб, оцінки фактичної кількості учасників ще не наводили. 

У Марселі, за оцінками поліції, на демонстрацію вийшли близько 3000 людей, порівняно з 4000 минулого тижня. 

Акції проходять також у Монпельє, Тулузі, Ніцці та багатьох менших містах.  

На цей час відомо про інциденти лише в Тулузі, де проти демонстрантів застосували сльозогінний газ. 

Минулої суботи, за оцінками міністерства внутрішніх справ, протести зібрали близько 175,5 тисяч людей. Це менше, ніж близько 215 тисяч 14 серпня і 237 тисяч за тиждень до того. 

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Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну. 

Соцопитування свідчать, що більшість французів підтримують це рішення

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Франція Коронавірус Вакцини
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