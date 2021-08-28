У Франції сьому суботу поспіль протестують проти "паспортів здоров’я"
Акції проти вимоги ковідних сертифікатів для доступу до низки послуг, а також проти обов’язкової вакцинації для медиків, сьому суботу поспіль зібрали тисячі людей у десятках міст Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Чотири акції організовують у Парижі, а загалом по території країни - понад 200.
Одну з паризьких демонстрацій знову зібрав ультраправий політик Флоріан Філіппо - лідер партії "Патріоти", колишній соратник Марін Ле Пен.
#manif28août Il paraît que ça se démobilise nous fait croire le gouvernement ? 😂— Florian Philippot (@f_philippot) August 28, 2021
Bravo ! 41è semaine de résistance ! Un monde incroyable !!!#NonAuPasseportSanitaire 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/AOZ4gItznI
Ще дві збирають активісти, близькі до "жовтих жилетів", Софі Тісьє та Себастьян Філіппар. На всіх чотирьох загалом очікують 12-20 тисяч осіб, оцінки фактичної кількості учасників ще не наводили.
PARIS - Le cortège anti #PassSanitaire des #GiletsJaunes est de + en + important dans la capitale. #Manif28aout #manifestations28aout pic.twitter.com/IozVLtT7RH— Clément Lanot (@ClementLanot) August 28, 2021
У Марселі, за оцінками поліції, на демонстрацію вийшли близько 3000 людей, порівняно з 4000 минулого тижня.
Cortège important à Marseille contre le #PassSanitaire, 7eme mobilisation au cœur de l’été. #Manifs28aout #manifestation28aout pic.twitter.com/SIrZlNLLNC— Remy Buisine (@RemyBuisine) August 28, 2021
Акції проходять також у Монпельє, Тулузі, Ніцці та багатьох менших містах.
#Pau— Wisti-ti 🐒🦍 (@Wistiti84470505) August 28, 2021
🔴🔥..Pour le 7eme samedi consécutif les palois sont dans la rue contre le #PassDeLaHonte ..✊🏼#France #COVID19 #NonAuPasseportSanitaire #Macronie #Manif28aout #manifestations28aout #11Septembre #GreenpassObbligatorio pic.twitter.com/BEdRddVue7
На цей час відомо про інциденти лише в Тулузі, де проти демонстрантів застосували сльозогінний газ.
Tirs de gaz lacrymogènes au niveau du monument aux morts, dispersions des manifestants #Manifs28aout #Toulouse pic.twitter.com/CX04PQcD3G— France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 28, 2021
Минулої суботи, за оцінками міністерства внутрішніх справ, протести зібрали близько 175,5 тисяч людей. Це менше, ніж близько 215 тисяч 14 серпня і 237 тисяч за тиждень до того.
Нагадаємо, парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.
Соцопитування свідчать, що більшість французів підтримують це рішення.
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