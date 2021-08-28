Во Франции седьмую субботу подряд протестуют против "паспортов здоровья"
Акции против требования ковид-сертификатов для доступа к ряду услуг, а также против обязательной вакцинации для медиков, седьмую субботу подряд собрали тысячи людей в десятках городов Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Четыре акции организуют в Париже, а в целом по территории страны - более 200.
Одну из парижских демонстраций снова собрал ультраправый политик Флориан Филиппо - лидер партии "Патриоты", бывший соратник Марин Ле Пен.
#manif28août Il paraît que ça se démobilise nous fait croire le gouvernement ? 😂— Florian Philippot (@f_philippot) August 28, 2021
Bravo ! 41è semaine de résistance ! Un monde incroyable !!!#NonAuPasseportSanitaire 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/AOZ4gItznI
Еще две собирают активисты, близкие к "желтым жилетам", Софи Тисье и Себастьян Филиппар. На всех четырех целом ожидают 12-20 тысяч человек, оценку фактического количества участников еще не приводили.
PARIS - Le cortège anti #PassSanitaire des #GiletsJaunes est de + en + important dans la capitale. #Manif28aout #manifestations28aout pic.twitter.com/IozVLtT7RH— Clément Lanot (@ClementLanot) August 28, 2021
В Марселе, по оценкам полиции, на демонстрацию вышли около 3000 человек, по сравнению с 4000 на прошлой неделе.
Cortège important à Marseille contre le #PassSanitaire, 7eme mobilisation au cœur de l’été. #Manifs28aout #manifestation28aout pic.twitter.com/SIrZlNLLNC— Remy Buisine (@RemyBuisine) August 28, 2021
Акции проходят также в Монпелье, Тулузе, Ницце и многих небольших городах.
#Pau— Wisti-ti 🐒🦍 (@Wistiti84470505) August 28, 2021
🔴🔥..Pour le 7eme samedi consécutif les palois sont dans la rue contre le #PassDeLaHonte ..✊🏼#France #COVID19 #NonAuPasseportSanitaire #Macronie #Manif28aout #manifestations28aout #11Septembre #GreenpassObbligatorio pic.twitter.com/BEdRddVue7
В настоящее время известно об инцидентах только в Тулузе, где против демонстрантов применили слезоточивый газ.
Tirs de gaz lacrymogènes au niveau du monument aux morts, dispersions des manifestants #Manifs28aout #Toulouse pic.twitter.com/CX04PQcD3G— France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 28, 2021
В прошлую субботу, по оценкам министерства внутренних дел, протесты собрали около 175 500 человек. Это меньше, чем около 215 тысяч 14 августа и 237 тысяч за неделю до того.
Напомним, парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидний "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывающий вакцинироваться весь медперсонал. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и избежания нового локдауна.
Соцопросы показывают, что большинство французов поддерживают такое решение и не одобряют протесты.
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