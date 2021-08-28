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Во Франции седьмую субботу подряд протестуют против "паспортов здоровья"

Суббота, 28 августа 2021, 18:05

Акции против требования ковид-сертификатов для доступа к ряду услуг, а также против обязательной вакцинации для медиков, седьмую субботу подряд собрали тысячи людей в десятках городов Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Четыре акции организуют в Париже, а в целом по территории страны - более 200.

Одну из парижских демонстраций снова собрал ультраправый политик Флориан Филиппо - лидер партии "Патриоты", бывший соратник Марин Ле Пен.

Еще две собирают активисты, близкие к "желтым жилетам", Софи Тисье и Себастьян Филиппар. На всех четырех целом ожидают 12-20 тысяч человек, оценку фактического количества участников еще не приводили.

В Марселе, по оценкам полиции, на демонстрацию вышли около 3000 человек, по сравнению с 4000 на прошлой неделе.

Акции проходят также в Монпелье, Тулузе, Ницце и многих небольших городах.

В настоящее время известно об инцидентах только в Тулузе, где против демонстрантов применили слезоточивый газ.

В прошлую субботу, по оценкам министерства внутренних дел, протесты собрали около 175 500 человек. Это меньше, чем около 215 тысяч 14 августа и 237 тысяч за неделю до того.

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Напомним, парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидний "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывающий вакцинироваться весь медперсонал. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и избежания нового локдауна.

Соцопросы показывают, что большинство французов поддерживают такое решение и не одобряют протесты.

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Франция Коронавирус Вакцины
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