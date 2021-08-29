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Джонсон ігнорував власні поради з безпеки і вів переговори з особистого телефону - ЗМІ

Неділя, 29 серпня 2021, 12:42

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон використовував особистий телефон для робочих переговорів всупереч секретним рекомендаціям з безпеки, які видав його ж уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними видання, Джонсон відправляв з особистого телефону повідомлення принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману і бізнесменові Джеймсу Дайсону.

Саудівський принц написав Джонсону повідомлення про угоду з поглинання англійського футбольного клубу "Ньюкасл Юнайтед" за підтримки Саудівської Аравії, а Дайсон відправив прем'єру повідомлення з проханням забезпечити сприятливі податкові умови для співробітників, які приїжджають до Британії для поставки апаратів ШВЛ.

Після виборів 2019 року Джонсон дав міністрам секретні рекомендації в яких попередив їх, що їх мобільні телефони і облікові записи електронної пошти можуть бути зламані.

Членам уряду рекомендували не використовувати особисті пристрої для роботи.

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Велика Британія
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