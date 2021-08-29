Джонсон игнорировал собственные советы по безопасности и вел переговоры с личного телефона - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал личный телефон для рабочих переговоров вопреки секретным рекомендациям по безопасности, которые выдало его же правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По данным издания, Джонсон отправлял с личного телефона сообщения наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и бизнесмену Джеймсу Дайсону.

Саудовский принц написал Джонсону сообщение о сделке по поглощению английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" при поддержке Саудовской Аравии, а Дайсон отправил премьер-министру сообщение с просьбой обеспечить благоприятные налоговые условия для сотрудников, приезжающих в Великобританию для поставки аппаратов ИВЛ.

После выборов 2019 года Джонсон дал министрам секретные рекомендации в которых предупредил их, что их мобильные телефоны и учетные записи электронной почты могут быть взломаны.

Членам правительства рекомендовали не использовать личные устройства для работы.