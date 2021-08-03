"Помахав нам середнім пальцем": літак Ryanair залишив 30 пасажирів у польському аеропорту

В аеропорту польського Гданська 30 пасажирів не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургасу у Болгарії, тому що пілот літака відмовився пустити їх на борт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFM24.

Пасажири з Гданська та Бидгоща, які не змогли сісти на літак, розказали, що вони прибули в аеропорт за 2,5 години до рейсу. Проблеми вже з’явились на реєстрації, коли вони здавали свій багаж.

Там зібралось кількасот людей, які одночасно вилітали трьома різними рейсами авіакомпанії Ryanair. Усіх їх обслуговували лише троє працівників, відразу ж утворились довгі черги. Однак працівники аеропорту забрали весь багаж, і всі пасажири мали посадкові талони. Після цього пасажири пройшли паспортний контроль.

Одна з пасажирок розповіла, що на кожному етапі контролю їх запевняли, що попри затримку багаж не полетить без пасажирів. За її словами, до Бургаса полетіла тільки її валіза з ліками.

Але безпосередньо перед входом на борт літака капітан повідомив 30 туристам, що запізнюється на півтори години і більше нікого не пустить у літак. "Він помахав нам середнім пальцем і полетів геть. З нашим багажем", - заявив один із пасажирів.

Представник Ryanair у Гданську заявив туристам, що вони можуть безкоштовно забронювати квитки на наступний рейс до Бургаса, який буде у середу. Виявилося, однак, що на борту того рейсу не вистачає місця для всіх.

Пасажири пробули в аеропорту майже до півночі, вони запевняють, що тим, хто не зміг вилетіти, не запропонували ані готелю, ані навіть води.

Польські ЗМІ пишуть про кількох пасажирів, які заявили, що їхній багаж полетів. Слід зазначити, що у випадку, коли пасажира не садять на літак, за правилами безпеки його багаж мають вивантажити. Якщо цього дійсно не зробили, це може бути серйозним порушенням з боку аеропорту Гданська.