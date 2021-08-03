"Помахал нам средним пальцем": самолет Ryanair оставил 30 пассажиров в польском аэропорту

В аэропорту польского Гданьска 30 пассажиров не смогли вылететь рейсом Ryanair в Бургас в Болгарии, потому что пилот самолета отказался пустить их на борт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFM24.

Пассажиры из Гданьска и Быдгоща, которые не смогли сесть на самолет, рассказали, что они прибыли в аэропорт за 2,5 часа до рейса. Проблемы возникли уже на регистрации, когда они сдавали свой багаж.

Там собралось несколько сотен человек, которые одновременно вылетали тремя разными рейсами авиакомпании Ryanair. Все они обслуживали только трое работников, сразу же образовались длинные очереди. Однако работники аэропорта забрали весь багаж, и все пассажиры получили посадочные талоны. После этого пассажиры прошли паспортный контроль.

Одна из пассажирок рассказала, что на каждом этапе контроля их уверяли, что несмотря на задержку багаж не улетит без пассажиров. По ее словам, в Бургас полетел только ее чемодан с лекарствами.

Но непосредственно перед входом на борт самолета капитан сообщил 30 туристам, опаздывает на полтора часа и больше никого не пустит в самолет. "Он помахал нам средним пальцем и улетел. С нашим багажом", - заявил один из пассажиров.

Представитель Ryanair в Гданьске заявил туристам, что они могут бесплатно забронировать билеты на следующий рейс до Бургаса, который будет в среду. Оказалось, однако, что на борту того рейса не хватает места для всех.

Пассажиры провели в аэропорту почти до полуночи, они уверяют, что тем, кто не смог вылететь, не предложили ни гостиницы, ни даже воды.

Польские СМИ пишут о нескольких пассажирах, которые заявили, что их багаж улетел. Следует отметить, что в случае, когда пассажира не сажают на самолет, по правилам безопасности его багаж должны выгрузить. Если этого действительно не сделали, это может быть серьезным нарушением со стороны аэропорта Гданьска.