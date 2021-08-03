Німеччина - найбільший виробник морозива в ЄС, Франція - найбільший експортер

У 2020 році в країнах Європейського Союзу виробили понад 2,9 млрд літрів морозива, що на 9% менше, ніж у попередньому році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Серед держав-членів ЄС Німеччина була основним виробником морозива у 2020 році, виробивши 642 мільйонів літрів морозива. За Німеччиною йдуть Франція (дані за 2019 рік: 516 мільйонів літрів) та Італія (509 мільйонів літрів).

Крім того, що Німеччина є найбільшим виробником морозива у 2020 році, країна також виробляла в середньому найдешевше морозиво - 1,3 євро за літр. Франція повідомила про найвищу ціну в 2,2 євро за літр морозива (дані за 2019 рік), за нею слідує Італія з середньою ціною 2,0 євро за літр морозива.

У 2020 році Франція експортувала 59 мільйонів кілограмів морозива, що становить 25% експорту морозива за межами ЄС. Це зробило її найбільшим експортером морозива з усіх держав-членів ЄС. Далі йдуть Нідерланди (які експортували 38 мільйонів кілограмів морозива, або 16% загального експорту поза ЄС), Німеччина (29 мільйонів кілограмів, або 13%), Італія (20 млн кілограмів, або 9%) та Бельгія (16 млн кілограмів, або 7%).

За той же період держави-члени ЄС експортували до країн, що не входять до ЄС, 232 мільйонів кілограмів морозива на загальну суму 752 мільйони євро.

Крім того, імпорт морозива з країн за межами ЄС склав 79 мільйонів кілограмів, загальною вартістю 182 мільйонів євро. У той час як кількість імпорту морозива з-за ЄС скоротилася (-4%) порівняно з 2019 роком, експорт збільшився на 5%.