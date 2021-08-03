Германия - крупнейший производитель мороженого в ЕС, Франция - крупнейший экспортер

В 2020 году в странах Европейского Союза произвели более 2,9 млрд литров мороженого, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Среди государств-членов ЕС Германия была основным производителем мороженого в 2020 году, произведя 642 млн литров мороженого. За Германией идут Франция (данные за 2019: 516 млн литров) и Италия (509 млн литров).

Кроме того, что Германия является крупнейшим производителем мороженого в 2020 году, страна также производила в среднем более дешевое мороженое - 1,3 евро за литр. Франция сообщила о наивысшей цене в 2,2 евро за литр мороженого (данные за 2019 год), за ней следует Италия со средней ценой 2,0 евро за литр мороженого.

В 2020 году Франция экспортировала 59 млн кг мороженого, что составляет 25% экспорта мороженого за пределами ЕС. Это сделало ее крупнейшим экспортером мороженого из всех государств-членов ЕС. Далее следуют Нидерланды (которые экспортировали 38 млн кг мороженого, или 16% общего экспорта вне ЕС), Германия (29 млн кг, или 13%), Италия (20 млн кг, или 9%) и Бельгия (16 млн кг, или 7 %).

За тот же период государства-члены ЕС экспортировали в страны, не входящие в ЕС, 232 млн кг мороженого на общую сумму 752 миллиона евро.

Кроме того, импорт мороженого из стран за пределами ЕС составил 79 млн кг, общей стоимостью 182 млн евро. В то время как количество импорта мороженого из-за пределов ЕС сократилось (-4%) по сравнению с 2019 годом, экспорт увеличился на 5%.