Окремі категорії українців з наступного року не платитимуть за оформлення паспортів за кордоном

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон, який передбачає надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Документ покликаний звільнити представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію 1 січня 2022 року.