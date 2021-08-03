Отдельные категории украинцев со следующего года не будут платить за оформление паспортов за границей

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который предусматривает предоставление льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В частности, согласно закону, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категорий, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.