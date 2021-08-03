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Отдельные категории украинцев со следующего года не будут платить за оформление паспортов за границей

Вторник, 3 августа 2021, 16:26

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который предусматривает предоставление льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Документ призван освободить представителей наиболее уязвимых слоев населения от уплаты консульского сбора в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

В частности, согласно закону, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категорий, люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не будут платить консульский сбор за совершение нотариальных действий за рубежом, а также за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта для выезда за границу.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие 1 января 2022 года.

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