Албанія потерпає від лісових пожеж, очікує на допомогу з-за кордону

В даний час по всій Албанії палає кілька лісових пожеж, місцеві пожежники не справляються з гасінням вогню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Exit.

Президент Албанії Ілір Мета заявив, що ситуація з пожежами хитка і що албанська влада повинна звернутися за допомогою до ЄС.

З усіх пожеж найбільше занепокоєння викликає та, що на заповідній території півострова Карабурун. Ситуація вважається неконтрольованою, оскільки албанські пожежники не мають обладнання для боротьби з полум’ям, особливо на складній місцевості.

Пожежу посилюють вітри, які збільшують площу поверхні пожежі, а також її інтенсивність.

Міністр оборони Ніко Пелеші зустрівся з національним комітетом цивільного захисту вчора опівночі, щоб обговорити ситуацію на півострові, а також в інших областях.

Він повідомив, що триває робота щодо запобігання поширенню вогню на гори Дукат та національний парк Ллогара.

Директор Агентства цивільного захисту Хакі Чако очікує на допомогу сусідніх країн, повторюючи заклики президента. Він також зазначив, що деякі пожежі були розпалені навмисно.

Пелеші сказав, що спілкувався з колегами в Хорватії та Косово, які пообіцяли допомогти у разі потреби. Італія також заявила, що запропонує три гелікоптери для гасіння пожежі в Карабуруні.

Міністр додав, що в Албанії є лише один вертоліт, який може перевозити 2000 літрів води.

Читайте також Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу