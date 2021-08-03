Албания страдает от лесных пожаров, ждет помощи из-за рубежа

В настоящее время по всей Албании пылают несколько лесных пожаров, местные пожарные не справляются с тушением огня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Exit.

Президент Албании Илир Мета заявил, что ситуация с пожарами неустойчивая и албанские власти должны обратиться за помощью к ЕС.

Из всех пожаров наибольшее беспокойство вызывает то, что на заповедной территории полуострова Карабурун. Ситуация считается неконтролируемой, поскольку албанские пожарные не имеют оборудования для борьбы с огнем, особенно в сложной местности.

Пожар усиливают ветры, которые увеличивают площадь поверхности пожара, а также ее интенсивность.

Министр обороны Нико Пелеша встретился с национальным комитетом гражданской защиты вчера в полночь, чтобы обсудить ситуацию на полуострове, а также в других областях.

Он сообщил, что продолжается работа по предотвращению распространения огня на горы Дукат и национальный парк Ллогара.

Директор Агентства гражданской защиты Хаки Чако ожидает помощи соседних стран, повторяя призывы президента. Он также отметил, что некоторые пожары разжигали намеренно.

Пелеша сказал, что общался с коллегами в Хорватии и Косове, которые пообещали помочь в случае необходимости. Италия также заявила, что предложит три вертолета для тушения пожара в Карабуруне.

Министр добавил, что в Албании есть только один вертолет, который может перевозить 2000 литров воды.

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