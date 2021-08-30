Як карати за порушення митних правил у "зеленому коридорі"

Через шість місяців набирає чинності рішення Конституційного суду, згідно з яким не можна буде конфіскувати заборонені товари, виявлені митниками у "зеленому коридорі".

Це рішення створило правовий вакуум, який тепер належить виправити вітчизняному законодавцю.

Про відповідальність за порушення митних правил на "зеленому коридорі" в Україні і ЄС та потрібні зміни в українському законодавстві читайте в колонці Олександри Булани Покарання на кордоні: як Україні впровадити європейські правила для пасажирів.

"Зелений коридор" – це зона спрощеного контролю, проходячи через яку, громадяни звільняються від подання письмової митної декларації. Якщо пройшов коридор із забороненими/обмеженим товарами, то маєш сплатити штраф 1700 грн та попрощатися з товарами, забороненими або обмеженими до переміщення через кордон.

Наприкінці липня цього року Конституційний суд України ухвалив рішення, згідно з яким від січня 2022 року стане неможливим конфіскувати заборонені товари, виявлені митниками в "зеленому коридорі". Це рішення створило правовий вакуум, який тепер належить виправити вітчизняному законодавцю.

Олександра Булана, кандидатка економічних наук, аналітикиня Українського центру європейської політики, звертає увагу на те, що при розробці відповідних змін до Митного кодексу доцільно звернутися до досвіду окремих країн ЄС. Тим паче, що імплементація митного законодавства Євросоюзу – одне із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію.

За це порушення у ЄС можуть застосовуватися як кримінальні санкції, так і адміністративні – це залежить від суми несплачених податків та/або вини у формі умислу чи необережності.

Яка відповідальність передбачена за порушення митних правил в Німеччині та Литві, чому законодавчі зміни щодо правопорушень у "зеленому коридорі" можуть стати початком системного перегляду інституту відповідальності за порушення митних правил у вітчизняному законодавстві читайте в колонці "Покарання на кордоні: як Україні впровадити європейські правила для пасажирів".