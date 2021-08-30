Как наказывать за нарушение таможенных правил в "зеленом коридоре"

Через шесть месяцев вступает в силу решение Конституционного суда, согласно которому нельзя будет конфисковать запрещенные товары, обнаруженные таможенниками в "зеленом коридоре".

Это решение создало правовой вакуум, который теперь предстоит исправить отечественном законодателю.

Об ответственности за нарушение таможенных правил на "зеленом коридоре" в Украине и ЕС и какие нужны изменения в украинском законодательстве, читайте в колонке Наказание на границе: как Украине внедрить европейские правила для пассажиров.

"Зеленый коридор" - это зона упрощенного контроля, проходя через которую, граждане освобождаются от представления письменной таможенной декларации. Если прошел коридор с запрещенными/ограниченным товарами, то должен уплатить штраф 1700 грн и попрощаться с товарами, запрещенными или ограниченными к перемещению через границу.

В конце июля текущего года Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому с января 2022 года станет невозможным конфисковать запрещенные товары, обнаруженные таможенниками на "зеленом коридоре". Это решение создало правовой вакуум, который теперь предстоит исправить отечественному законодателю.

Автор, кандидат экономических наук, аналитик Украинского центра европейской политики Александра Булана, обращает внимание на то, что при разработке соответствующих изменений в Таможенный кодекс целесообразно обратиться к опыту отдельных стран ЕС. Тем более, что имплементация таможенного законодательства Евросоюза - одно из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

За это нарушение в ЕС могут применяться как уголовные санкции, так и административные - это зависит от суммы неуплаченных налогов и/или вины в форме умысла или неосторожности.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение таможенных правил в Германии и Литве, почему законодательные изменения относительно правонарушений в "зеленом коридоре" могут стать началом системного пересмотра института ответственности за нарушение таможенных правил в отечественном законодательстве читайте в колонке "Наказание на границе: как Украине внедрить европейские правила для пассажиров".