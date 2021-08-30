Боррель: Афганистан показал, что ЕС нужны силы быстрого реагирования

Правительства ЕС должны продолжить работу над европейскими силами быстрого реагирования, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам, таким как в Афганистане.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Боррель говорил о быстрое развертывание американских войск в Афганистане на фоне ухудшения ситуации безопасности и отметил, что ЕС должен ускорить усилия для построения совместной оборонной политики.

"Нам нужно извлечь уроки из этого опыта... поскольку мы, европейцы, не смогли отправить 6000 солдат вокруг аэропорта Кабула для охраны района. США смогли, а мы - нет", - сказал он.

Боррель заявил, что блок должен иметь "начальную вступительную силу" численностью 5000 военнослужащих. "Мы должны уметь действовать быстро", - сказал он.

В мае 14 стран ЕС, включая Германию и Францию, предложили создание сил быстрого реагирования, возможно, с кораблями и самолетами, чтобы помочь демократическим иностранным правительствам, которым нужна срочная помощь.

В 2007 году была создана совместная система боевых групп, насчитывавших 1500 человек, каждая из которых имела реагировать на кризисы, но они не использовались, поскольку правительства ЕС не согласились о том, как и когда их разворачивать.

Напомним, украинские военные, дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.