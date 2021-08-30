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Парламент Естонії з першої спроби не обрав президента: не вистачило 5 голосів

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:48

Парламент Естонії у першому раунді голосуванні не підтримав кандидатуру Алара Каріса на посаду президента. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Голоси за Каріса віддали 63 депутати - з необхідних щонайменш 68 (дві третини голосів). Вперше за 30 років він був єдиним кандидатом на виборах.

Алар Каріс раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Кандидатуру Каріса висунули Партія реформ і Центристська партія, які разом мають 59 мандатів. Опозиційні соціал-демократи та Isamaa заявили, що їхні депутати голосуватимуть на власний розсуд, а депутати від крайньої правої EKRE вирішили не брати бюлетені для голосування.

Наступний раунд голосування має відбутися у вівторок 31 серпня. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію виборників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

Новий президент має вступити на посаду у жовтні 2021 року. 

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Естонія
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