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Парламент Эстонии с первой попытки не выбрал президента: не хватило 5 голосов

Понедельник, 30 августа 2021, 14:48

Парламент Эстонии в первом раунде голосовании не поддержал кандидатуру Алара Карисf на пост президента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Голоса за Кариса отдали 63 депутата - из необходимых минимум 68 (две трети голосов). Впервые за 30 лет он был единственным кандидатом на выборах.

Алар Карис ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 возглавляет Национальный музей Эстонии. Кандидатуру Кариса выдвинули коалиционные Партия реформ и Центристская партия, которые вместе имеют 59 мандатов. Оппозиционные социал-демократы и Isamaa заявили, что их депутаты будут голосовать по своему усмотрению, а депутаты от крайней правой EKRE решили не брать бюллетени для голосования.

Следующий раунд голосования должен состояться во вторник 31 августа. Кандидаты могут быть выдвинуты утром того же дня с 8:00 до 10:00.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник состоится и третий тур. Если же и он закончится безрезультатно, то процесс перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутатам Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

Новый президент должен вступить в должность в октябре 2021 года.

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Эстония
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