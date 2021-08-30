В Польше пикетировали Конституционный суд накануне важного для отношений с ЕС решения

Группа активистов устроила протест перед зданием Конституционного суда Польши в понедельник, накануне ожидаемого решения суда, имеющего решающее значение для будущих отношений страны с ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

15 человек пикетировали в понедельник перед судом. Перед зданием митингующие развернули длинный баннер с надписью "Гражданское закрытие Конституционного экссуда".

Пяти лицам удалось войти на территорию суда, которая месяцами охраняется полицией. Они прибили манифест на дверях и изменили герб и информационные таблички на заборе. Герб Польши был залеплен гербом Российской империи.

Красную табличку на польском языке изменили черной, с желтыми надписями на русском. На них Польша получила название Надвислянского края - название, которое Российская империя использовала после отмены институциональной автономии Королевства Польского в 1867 году.

Также были вывешены строительные знаки с надписью "Работы по сносу".

Активисты также принесли доски и гвозди, надеясь забить ними дверь, но не успели этого сделать, потому что полиция их оттеснила.

Судьи Конституционного суда должны собраться во вторник, чтобы решить, что имеет первостепенное значение - собственная Конституция Польши или право Европейского союза.

Премьер-министр Польши попросил суд, в котором преобладают лояльные к правящей партии члены, вынести решение на фоне большого конфликта из-за систематических изменений в судебной системе в Польше, которые ЕС расценивает как нарушение демократических норм. Решение Конституционного суда первоначально ожидалось в апреле, но его отложили.