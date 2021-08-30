Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Чехії розпочались міжнародні навчання НАТО

Понеділок, 30 серпня 2021, 16:35

У понеділок в Чехії розпочалися міжнародні військові навчання Ample Strike за участі інших солдатів з восьми інших країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Навчання спрямовані на практику співпраці передових навідників, які відповідають за визначення позиції цілі, з екіпажами авіації та наземними командирами. Навчання триватимуть до 19 вересня.

Маневри також мають на меті перевірити здатність країни перебування надавати підтримку іноземним військам. Зокрема, пілоти чеського літака Jas-39 Gripen будуть практикувати заправку під час польоту.

Разом з чеською армією у навчаннях візьмуть участь солдати з Франції, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Польщі, США, Словаччини та Великої Британії.

Окрім чеських літаків Jas-39 Gripen та L-159 Alca та вертольотів Мі-24, у авіаційній частині навчань візьмуть участь німецькі літаки Learjet, угорські літаки Jas-39 та голландський L-39C. Сполучені Штати оголосили про участь винищувачів F-15 і літаків, що забезпечують заправку в повітрі KC-135, в неділю в Остраві приземлився американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Випробовування Афганістаном: як нинішня криза вплине на США та Джо Байдена

Джо Байден зіткнувся з першою повномасштабною кризою свого президентства. Які наслідки вона матиме?
30 серпня 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

Покарання на кордоні: як Україні впровадити європейські правила для пасажирів

Як у ЄС карають за порушення в "зеленому коридорі"? І що необхідно впровадити Україні?
30 серпня 2021 — Олександра Булана, Український центр європейської політики

Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США

Валерій Чалий: "Наша майбутня угода з США не дає гарантій безпеки, і в цьому немає провини української дипломатії".
27 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда