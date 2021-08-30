У Чехії розпочались міжнародні навчання НАТО

У понеділок в Чехії розпочалися міжнародні військові навчання Ample Strike за участі інших солдатів з восьми інших країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Навчання спрямовані на практику співпраці передових навідників, які відповідають за визначення позиції цілі, з екіпажами авіації та наземними командирами. Навчання триватимуть до 19 вересня.

Маневри також мають на меті перевірити здатність країни перебування надавати підтримку іноземним військам. Зокрема, пілоти чеського літака Jas-39 Gripen будуть практикувати заправку під час польоту.

Разом з чеською армією у навчаннях візьмуть участь солдати з Франції, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Польщі, США, Словаччини та Великої Британії.

Окрім чеських літаків Jas-39 Gripen та L-159 Alca та вертольотів Мі-24, у авіаційній частині навчань візьмуть участь німецькі літаки Learjet, угорські літаки Jas-39 та голландський L-39C. Сполучені Штати оголосили про участь винищувачів F-15 і літаків, що забезпечують заправку в повітрі KC-135, в неділю в Остраві приземлився американський безпілотник MQ-9 Reaper.