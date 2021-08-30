Чехія з середини вересня запропонує третю дозу вакцини групам ризику

Групи ризику в Чехії з вересня зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Пройти повторну вакцинацію рекомендовано тим, кому більше 60 років. Щеплення проводитимуть терапевти, які спостерігають за пацієнтами. Також розглядається можливість проведення повторної вакцинації в лікарнях.

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Реєстрація на отримання третьої дози вакцини почнеться в Чехії 20 вересня.

Міністр охорони здоров'я Адам Войтех повідомив, що вакцину зможуть отримати люди з груп ризику, у яких з моменту першої вакцинації пройшло вісім місяців.

В якості третьої дози буде вводитися вакцина виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

Ці препарати як третю дозу зможуть отримати і ті, хто прищеплювався вакциною AstraZeneca, також вакциною Johnson&Johnson.

Групами ризику в Чехії вважаються літні люди, пацієнти, які страждають хронічними захворюваннями, працівники охорони здоров'я та соціальної сфери, і люди, що перебувають в будинках для людей похилого віку, інтернатах та інших подібних установах.

Починаючи з 10 вересня жителям країни, які можуть отримати третю дозу вакцини, будуть розсилати відповідні смс-повідомлення.

Як повідомлялося, у Польщі третю дозу вакцини від COVID-19 запропонують людям зі слабкою імунною системою.

Нижня Австрія з 30 серпня пропонує бустерні дози вакцини проти COVID-19, ставши першим австрійським регіоном, який ухвалив таке рішення.