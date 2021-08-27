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В Австрії з 30 серпня почнуть пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:52

Нижня Австрія з 30 серпня буде пропонувати бустерні дози вакцини проти Covid, ставши першим австрійським регіоном, який прийняв таке рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У зв'язку зі зростанням числа інфекцій і кількості людей, що знаходяться в лікарнях з Covid-19, Нижня Австрія з наступного тижня почне робити ревакцинації пацієнтам з груп високого ризику і літнім пацієнтам в будинках для людей похилого віку та клініках.

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Люди з груп дуже високого ризику отримають першими щеплення, а люди у віці 65 років і старше зможуть зробити третє щеплення з середини вересня.

Уряд Австрії на осінь готує плани щодо бустерної вакцинації для інших категорій людей.

Бустерні уколи планують почати з середини жовтня, спочатку в групах високого ризику, які вперше були вакциновані в середині січня.

Канцлер Себастьян Курц і міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштейн заявили, що щеплення почнуться в будинках для людей похилого віку, як тільки буде отримано дозвіл на європейському рівні.

В даний час передбачається, що третій укол повинен бути зроблений приблизно через дев'ять місяців після другої вакцинації.

Нагадаємо, міська влада Відня вирішила скоротити термін дії як ПЛР-тестів, так і тестів на антиген, щоб спонукати людей пройти вакцинацію від коронавірусу..

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Австрія Вакцини
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