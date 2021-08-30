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Дания рекомендует третью дозу вакцины людям с иммунодефицитом

Понедельник, 30 августа 2021, 16:56

В понедельник в Дании органы здравоохранения начали рекомендовать людям с тяжелым иммунодефицитом получить третью дозу вакцины от коронавируса.

Об этом заявило агентство по лекарственным средствам Дании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам агентства, у некоторых людей "может быть недостаточный эффект вакцинации против COVID-19, так же как они могут столкнуться с пониженным эффектом других вакцин".

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Государственное агентство заявило, что эта рекомендация касается того, каким группам следует предложить ревакцинацию третьей дозой вакцины против COVID-19 на основании сильно ослабленной иммунной системы.

С 10 сентября Дания больше не рассматривает COVID-19 как "социально серьезное заболевание" и отменит все ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Более 80% всех людей в скандинавской стране в возрасте старше 12 лет были вакцинированы полностью. Дания поставила за цель достичь 90% к 1 октября.

Как сообщалось, группы риска в Чехии с сентября смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса.

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Вакцины Дания
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