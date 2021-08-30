З Афганістану евакуювали понад 122 тисячі людей – Пентагон

Від початку евакуації після захоплення влади талібами США та їх союзники евакуювали з Афганістану понад 122 тисячі людей.

Про це розповів генерал Вільям Хенк Тейлор, заступник голови Штабів регіональної співпраці США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За даними Пентагону, за останні 24 години з Афганістану евакуйовано близько 1200 осіб 26 літаками США C-17. В цілому за останні 24 години з аеропорту Кабула вилетіло 28 рейсів, додав він.

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За словами Тейлора, на сьогодні Афганістан покинули понад 122 тисячі осіб, в тому числі 5 400 американців.

Тейлор відзначив, що хоча операції в Афганістані завершаться 31 серпня, "зусилля Міністерства оборони щодо підтримки міжвідомчої взаємодії тривають".

Велика Британія евакуювала в цілому 15 063 людини з Афганістану з 13 серпня, повідомило в понеділок міністерство внутрішніх справ країни.

За даними МЗС, Україна евакуювала з Афганістану понад 650 осіб.

Українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США.