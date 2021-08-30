Из Афганистана эвакуировали более 122 тысяч человек - Пентагон

С начала эвакуации после захвата власти талибами США и их союзники евакуировали из Афганистана более 122 тысяч человек.

Об этом рассказал генерал Уильям Хэнк Тейлор, заместитель председателя штабов регионального сотрудничества США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным Пентагона, за последние 24 часа из Афганистана эвакуированы около 1200 человек 26 самолетами США C-17. В целом за последние 24 часа из аэропорта Кабула вылетело 28 рейсов, добавил он.

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По словам Тейлора, на сегодня Афганистан покинули более 122 тысяч человек, в том числе 5400 американцев.

Тейлор отметил, что хотя операции в Афганистане завершатся 31 августа, "усилия Министерства обороны по поддержке межведомственного взаимодействия продолжаются".

Великобритания эвакуировала в целом 15 063 человека из Афганистана с 13 августа, сообщило в понедельник министерство внутренних дел страны.

По данным МИД, Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.