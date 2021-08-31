США вывели войска из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие

Соединенные Штаты завершили вывод своего контингента из Афганистана, последние военные самолеты покинули страну в понедельник.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и уязвимых афганцев", - сказал Маккензи.

"Последний C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа… С этим уходом связано много горя. Мы не вывезли всех, кого хотели", - добавил он.

Последним американским военным, который покинул Афганистан, стал генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизии.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021

Центральное командование США опубликовало фото генерала с камеры ночного видения, когда он заходил на борт самолета в кабульском аэропорту имени Хамида Карзая.

"Последний американский солдат покидает Афганистан", - написало командование в Twitter.

Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США и длилась 20 лет. За это время погибли 2460 американских солдат.

Соединенные Штаты также приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что для связанной с Афганистаном дипломатической деятельности будет использоваться консульство США в Дохе (Катар).

В Пентагоне ранее заявили, что с начала эвакуации после захвата власти талибами США и их союзники эвакуировали из Афганистана более 122 000 человек.

По данным МИД, Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек. Украинские военные провели эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США.