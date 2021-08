США вывели войска из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие

Соединенные Штаты завершили вывод своего контингента из Афганистана, последние военные самолеты покинули страну в понедельник.

Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и уязвимых афганцев", - сказал Маккензи.

"Последний C-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа… С этим уходом связано много горя. Мы не вывезли всех, кого хотели", - добавил он.

Последним американским военным, который покинул Афганистан, стал генерал-майор Крис Донахью, командующий 82-й воздушно-десантной дивизии.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL