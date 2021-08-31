Чехія вимагає від Росії дотримання закону для роботи школи при посольстві РФ в Празі

Міністерство закордонних справ Чехії надіслало дипломатичну ноту Росії, в якій заявило, що середня школа при посольстві Росії в Празі може працювати тільки за умови дотримання чеського законодавства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Чеська сторона рішуче відкидає твердження, що несе будь-яку частку відповідальності за зупинку роботи школи. Це відповідальність закладу, в даному випадку російської сторони, щоб школа виконувала всі умови і зобов’язання, які виходять з правових норм приймаючої країни", – йдеться в чеській дипломатичній ноті.

МЗС вказує на те, що закордонні школи, зареєстровані при місцевому Міністерстві освіти, які здійснюють навчання, визнане чеською стороною, у своїй роботі повинні керуватись чинними правовими нормами Чехії.

"Вчителі чи інший шкільний персонал не повинні, виходячи з логіки справи, користуватися дипломатичними пільгами при виконанні своєї вчительської професії", – йдеться в документі.

Навесні 2021 року чеське МЗС Чехії наголосило, що учителі не можуть вважатися акредитованим персоналом відповідно до Віденської угоди про дипломатичні відносини.

Учителі повинні володіти візою на право роботи в Чехії, на цій основі працює в Празі 18 середніх шкіл при інших посольствах, наприклад, болгарська, американська чи японська, лише російська середня школа ці правила порушує.

"На жаль, посольство відхилило пропозиції Міністерства закордонних справ щодо посередництва у переговорах щодо швидкого вирішення ситуації середньої школи при посольстві Російської Федерації з відповідним персоналом Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки", - йдеться у заяві.