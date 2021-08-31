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Чехия требует от России соблюдения закона для работы школы при посольстве РФ в Праге

Вторник, 31 августа 2021, 08:46

Министерство иностранных дел Чехии направило дипломатическую ноту России, в которой заявило, что средняя школа при посольстве России в Праге может работать только при условии соблюдения чешского законодательства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Чешская сторона решительно отвергает утверждения, что несет какую-либо долю ответственности за остановку работы школы. Это ответственность заведения, в данном случае российской стороны, чтобы школа выполняла все условия и обязательства, которые выходят из правовых норм принимающей страны", - говорится в чешской дипломатической ноте.

МИД указывает на то, что зарубежные школы, зарегистрированные при местном Министерстве образования, осуществляющие обучение, признанное чешской стороной, в своей работе должны руководствоваться действующими правовыми нормами Чехии.

"Учителя или иной школьный персонал не должны, исходя из логики дела, пользоваться дипломатическими льготами при выполнении своей учительской профессии", - говорится в документе.

Весной 2021 года чешский МИД Чехии отметил, что учителя не могут считаться аккредитованным персоналом в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Учителя должны иметь визу на право работы в Чехии, на этой основе работает в Праге 18 средних школ при других посольствах, например, болгарская, американская или японская, только российская средняя школа эти правила нарушает.

"К сожалению, посольство отклонило предложения Министерства иностранных дел о посредничестве в переговорах относительно быстрого разрешения ситуации средней школы при посольстве Российской Федерации с соответствующим персоналом Министерства образования, молодежи и спорта Чешской Республики", - говорится в заявлении.

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Чехия Россия
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