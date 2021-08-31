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У Латвії більше половини жителів зробили принаймні одне щеплення від коронавірусу

Вівторок, 31 серпня 2021, 09:14

У Латвії хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу отримало більше половини населення старше 12 років - 51,78%.

Такі дані наводить Національна служба охорони здоров'я Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На сьогодні в Латвії зроблена 1 502 201 ін'єкція, в тому числі 743 033 людини отримали першу дозу вакцини і 759 168 осіб пройшли повний курс вакцинації.

За даними Центрального статистичного управління, на початок квітня 2021 року в Латвії проживало 1 653 049 осіб у віці старше 12 років.

Таким чином, 51,78% населення, що має доступ до вакцинації, отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, а 44,95% завершили процес щеплення.

Раніше повідомлялося, що у парламенті Латвії депутати, які не були щеплені від коронавірусу і не хворіли на COVID-19, зможуть брати участь у засіданнях тільки з негативним результатом тесту.

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Латвія Вакцини
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