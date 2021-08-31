В Латвии более половины жителей сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

В Латвии хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получило больше половины населения старше 12 лет - 51,78%.

Такие данные приводит Национальная служба здравоохранения Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На сегодняшний день в Латвии сделана 1 502 201 инъекция, в том числе 743 033 человека получили первую дозу вакцины и 759 168 человек прошли полный курс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 653 049 человек в возрасте старше 12 лет.

Таким образом, 51,78% населения, имеющего доступ к вакцинации, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а 44,95% завершили процесс вакцинации.

Ранее сообщалось, что в парламенте Латвии депутаты, которые не были привиты от коронавируса и не болели COVID-19, смогут участвовать в заседаниях только с отрицательным результатом теста.