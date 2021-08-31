Консульський відділ посольства України в Туреччині не працюватиме до 12 вересня

Консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не прийматиме та не видаватиме документи з 31 серпня до 12 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства.

"Посольство повідомляє, що консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово не працюватиме. У зв’язку із вимушеним закриттям з 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві не вказали причину зупинки роботи, однак додали, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою життю чи здоров'ю, необхідно звертатися за телефоном "гарячої лінії": +90 539 550 98 98.

Нагадаємо, новим послом України в Туреччині призначений заступник глави МЗС Василь Боднар, який у 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

Читайте інтерв'ю Василя Боднара "Європейській правді": Безпілотники, туристи та українські рятувальники: що об'єднує Україну та Туреччину

Відповіді дипломата також можна переглянути у відеоформаті на Youtube-каналі ЄвроПравди