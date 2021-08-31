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Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Вторник, 31 августа 2021, 09:23

Консульский отдел посольства Украины в Турции временно не будет принимать и выдавать документы с 31 августа по 12 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства.

"Посольство сообщает, что консульский отдел посольства Украины в Турции временно не работает. В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве не указали причину приостановки работы, однако добавили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью, необходимо обращаться по телефону "горячей линии": +90 539 550 98 98.

Напомним, новым послом Украины в Турции назначен заместитель главы МИД Василий Боднар, который в 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.

Читайте интервью Василия Боднар "Европейской правде" Беспилотники, туристы и украинские спасатели: что объединяет Украину и Турцию

Ответы дипломата можно посмотреть в видеоформате на Youtube-канале ЕвроПравды

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