У Греції здійснили перестановки в уряді та створили нове міністерство

В уряді Греції оголосили кадрові зміни та створення окремого Міністерства цивільного захисту й кризового реагування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Нове міністерство створили, щоб у майбутньому покращити реагування на катаклізми на зразок масштабних лісових пожеж, від яких Греція потерпала цього літа. Його очолить колишній міністр оборони Евангелос Апостолакіс, адмірал у відставці.

Замість Міхаліса Хризохоїдіса Міністерство захисту громадян (окреме відомство) очолить Панагіотіс Теодорікакос, а міністр охорони здоров’я Вассиліс Кікіліас стане міністром туризму замість Харіса Теохаріса. На чолі МОЗ Кікіліаса замінить Таназіс Плевріс.

Зміни торкнулись також міністерства транспорту.

Міністри закордонних справ, фінансів, енергетики та довкілля й інші зберегли свої посади.