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У Греції здійснили перестановки в уряді та створили нове міністерство

Вівторок, 31 серпня 2021, 12:40

В уряді Греції оголосили кадрові зміни та створення окремого Міністерства цивільного захисту й кризового реагування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Нове міністерство створили, щоб у майбутньому покращити реагування на катаклізми на зразок масштабних лісових пожеж, від яких Греція потерпала цього літа. Його очолить колишній міністр оборони Евангелос Апостолакіс, адмірал у відставці. 

Замість Міхаліса Хризохоїдіса Міністерство захисту громадян (окреме відомство) очолить Панагіотіс Теодорікакос, а міністр охорони здоров’я Вассиліс Кікіліас стане міністром туризму замість Харіса Теохаріса. На чолі МОЗ Кікіліаса замінить Таназіс Плевріс. 

Зміни торкнулись також міністерства транспорту.

Міністри закордонних справ,  фінансів, енергетики та довкілля й інші зберегли свої посади. 

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Греція
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