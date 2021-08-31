У Греції здійснили перестановки в уряді та створили нове міністерство
В уряді Греції оголосили кадрові зміни та створення окремого Міністерства цивільного захисту й кризового реагування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.
Нове міністерство створили, щоб у майбутньому покращити реагування на катаклізми на зразок масштабних лісових пожеж, від яких Греція потерпала цього літа. Його очолить колишній міністр оборони Евангелос Апостолакіс, адмірал у відставці.
Замість Міхаліса Хризохоїдіса Міністерство захисту громадян (окреме відомство) очолить Панагіотіс Теодорікакос, а міністр охорони здоров’я Вассиліс Кікіліас стане міністром туризму замість Харіса Теохаріса. На чолі МОЗ Кікіліаса замінить Таназіс Плевріс.
Зміни торкнулись також міністерства транспорту.
Міністри закордонних справ, фінансів, енергетики та довкілля й інші зберегли свої посади.