Троє українців і двоє поляків постраждали внаслідок сходження лавини на Казбеку

Троє українських і двоє польських альпіністів постраждали внаслідок сходження лавини на горі Казбек.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське RMF24.

Лавина зійшла на висоті 4700 метрів. Деталі розповіли польські рятувальники, які є членами проєкту "Безпечний Казбек" і здійснювали рятувальну операцію. Координатор Марцин Бленський розповів, що ширина лавини становила близько 300 метрів. У неї потрапили п’ять альпіністів - троє українців і двоє поляків.

Фото: Bezpieczny Kazbek

За його словами, найбільше постраждала одна українка, у неї декілька переломів. Серед поляків серйозно травмованих немає. Усіх постраждалих госпіталізували.

Наразі невідомо, чи могли потрапити в лавину інші альпіністи.

Фото: Bezpieczny Kazbek

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода" повідомив, що в МЗС перевіряють інформацію про постраждалих українців.

Перша інформація про інцидент з’явилася від рятувальних служб Північної Осетії - там заявили, що лавина зійшла з боку Грузії і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.