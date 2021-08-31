Трое украинцев и двое поляков пострадали в результате схода лавины на Казбеке

Трое украинских и двое польских альпинистов пострадали в результате схода лавины на горе Казбек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское RMF24.

Лавина сошла на высоте 4700 метров. Детали рассказали польские спасатели, которые являются членами проекта "Безопасный Казбек" и осуществляли спасательную операцию. Координатор Марцин Бленьский рассказал, что ширина лавины составила около 300 метров. Под нее попали пять альпинистов - трое украинцев и двое поляков.

Фото: Bezpieczny Kazbek

По его словам, больше всего пострадала одна украинка, у нее несколько переломов. Среди поляков серьезно травмированных нет. Всех пострадавших госпитализировали.

Пока неизвестно, могли ли попасть под лавину другие альпинисты.

Фото: Bezpieczny Kazbek

Ранее пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода" сообщил, что в МИД проверяют информацию о пострадавших украинцах.

Первая информация об инциденте появилась от спасательных служб Северной Осетии - там заявили, что лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.