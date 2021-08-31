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Google інвестує мільярд євро в хмарні сервіси і відновлювану енергетику в Німеччині

Вівторок, 31 серпня 2021, 15:54

Американський технологічний гігант Google заявив у вівторок, що інвестує 1 млрд євро до 2030 року для розширення інфраструктури хмарних обчислень у Німеччині та збільшення використання відновлюваної енергії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Інтернет-гігант заявив, що планує додати нові центри хмарних обчислень у федеральній землі Берлін та у місті Ганау.

Компанія Google заявила, що протягом найближчих років буде купувати більше 140 мегаватів електроенергії у німецької дочірньої компанії французької комунальної компанії Engie для управління центрами обробки даних.

За словами Google, Engie гарантуватиме, що 80% електроенергії надходить з безвуглецевих джерел, включаючи новий сонячний парк і 22 існуючих вітропарки в Німеччині. Google заявила, що має намір повністю перейти на відновлювану енергію до 2030 року.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр назвав оголошення "сильним сигналом" для зеленої енергетики та цифрової інфраструктури.

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Німеччина
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