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Google инвестирует миллиард евро в облачные сервисы и возобновляемую энергетику в Германии

Вторник, 31 августа 2021, 15:54

Американский технологический гигант Google заявил во вторник, что инвестирует 1 млрд евро до 2030 года для расширения инфраструктуры облачных вычислений в Германии и использования возобновляемой энергии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Интернет-гигант заявил, что планирует добавить новые центры облачных вычислений в федеральной земли Берлин и в городе Ханау.

Компания Google заявила, что в ближайшие годы будет покупать более 140 мегаватт электроэнергии у немецкой дочерней компании французской коммунальной компании Engie для управления центрами обработки данных.

По словам Google, Engie гарантирует, что 80% электроэнергии поступает из таких источников, как новый солнечный парк и 22 существующих ветропарка в Германии. Google заявила, что намерена полностью перейти на возобновляемую энергию к 2030 году.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер назвал объявление "сильным сигналом" для зеленой энергетики и цифровой инфраструктуры.

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Германия
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