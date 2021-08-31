Військові покинуть вулиці бельгійських міст вперше з часу терактів 2015 року

Збройні сили Бельгії припиняють операцію Vigilant Guardian, яка передбачала залучення тисяч військових, до забезпечення заходів безпеки на вулицях великих міст, вокзалах, аеропортах і поблизу посольств окремих країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Закінчення місії заплановано на 31 серпня. З 1 вересня 2021 року солдати більше не будуть залучені до охорони порядку. Поліція бере на себе цю відповідальність", - заявили в збройних силах Бельгії.

Загалом ця операція мобілізувала тисячі солдатів із трьох родів військ (сухопутного, повітряного та медичного) та коштувала понад 216 мільйонів євро, відшкодованих армії за рахунок міжвідомчого забезпечення, призначеного для боротьби проти тероризму.

Солдати були присутні на бельгійських вулицях - спочатку статично, а потім під час "динамічного" патрулювання - з 17 січня 2015 року після нападу на французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo у Парижі та демонтажу осередку джихадистів у місті Верв’є.

Ця місія, затверджена бельгійським урядом, мала на меті "тимчасово розмістити" загін солдатів всередині країни в період посилення терористичної загрози.

Кількість солдатів у місії варіювалася відповідно до рівня терористичної загрози. З початкових 300 солдатів її було збільшено до 1300 осіб після нападів 13 листопада 2015 року в Парижі, а потім до 1828 солдатів після нападів у Брюсселі 22 березня 2016 року.