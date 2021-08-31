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Военные покинут улицы бельгийских городов впервые со времени терактов 2015 года

Вторник, 31 августа 2021, 16:16

Вооруженные силы Бельгии прекращают операцию Vigilant Guardian, которая предусматривала привлечение тысяч военных, к обеспечению мер безопасности на улицах крупных городов, вокзалах, аэропортах и ​​вблизи посольств отдельных стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Окончание миссии запланировано на 31 августа. С 1 сентября 2021 года солдаты больше не будут привлекаться к охране порядка. Полиция берет на себя эту ответственность", - заявили в вооруженных силах Бельгии.

В целом эта операция мобилизовала тысячи солдат из трех родов войск (сухопутного, воздушного и медицинского) и стоила более 216 000 000 евро, возмещенных армии за счет межведомственного обеспечения, предназначенного для борьбы против терроризма.

Солдаты присутствовали на бельгийских улицах - сначала статически, а затем во время "динамического" патрулирование - с 17 января 2015 после нападения на французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в Париже и демонтажа ячейки джихадистов в городе Вервье.

Эта миссия, утвержденная бельгийским правительством, имела целью "временно разместить" отряд солдат внутри страны в период усиления террористической угрозы.

Количество солдат в миссии варьировалось в соответствии с уровнем террористической угрозы. С первоначальных 300 солдат она была увеличена до 1300 после нападений 13 ноября 2015 года в Париже, а затем до 1828 солдат после нападений в Брюсселе 22 марта 2016 года.

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Бельгия
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