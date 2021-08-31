Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Болгарія висловила протест Північній Македонії через образу державного прапора

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:51

МЗС Болгарії у вівторок викликало тимчасового керівника посольства Північної Македонії і вручило йому ноту протесту через образу болгарських національних символів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал Nova.

Під час розмови між керівницею Директорату Південно-Східної Європи міністерства закордонних справ Ванею Андрєєвою-Малаковою та тимчасовим керівником посольства Республіки Північна Македонія в Болгарії Володимиром Крастевським було заявлено, що 28 серпня 2021 року болгарська сторона виявила пошкодження на пілоні та зняття прапора Болгарії, розміщеного біля офісу Служби торгівлі та економічних питань у болгарському Генеральному консульстві в Битолі.

Інцидент викликав обурення болгарської сторони.

"Будь-які дії, прояви ненависті до іншої держави або її громадян суперечать фундаментальним цінностям сучасного демократичного суспільства та перешкоджають встановленню добросусідських відносин" - заявили в МЗС Болгарії.

Північномакедонська сторона при цьому засудила акт вандалізму і взяла на себе зобов’язання розслідувати та притягнути винних до відповідальності.

Під час зустрічі було знову висловлене занепокоєння болгарської сторони частими випадками нападів та агресії, викликаних ненавистю до Болгарії, у тому числі щодо громадян Республіки Північна Македонія болгарського походження або тих, хто співчуває нашій країні" - заявили в МЗС Болгарії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Північна Македонія
powered by lun.ua

Статті

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Жорстка прив’язка до них унеможливлює відновлення територіальної цілісності України.
31 серпня 2021 — Володимир Василенко, для Європейської правди