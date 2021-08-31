Болгарія висловила протест Північній Македонії через образу державного прапора

МЗС Болгарії у вівторок викликало тимчасового керівника посольства Північної Македонії і вручило йому ноту протесту через образу болгарських національних символів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал Nova.

Під час розмови між керівницею Директорату Південно-Східної Європи міністерства закордонних справ Ванею Андрєєвою-Малаковою та тимчасовим керівником посольства Республіки Північна Македонія в Болгарії Володимиром Крастевським було заявлено, що 28 серпня 2021 року болгарська сторона виявила пошкодження на пілоні та зняття прапора Болгарії, розміщеного біля офісу Служби торгівлі та економічних питань у болгарському Генеральному консульстві в Битолі.

Інцидент викликав обурення болгарської сторони.

"Будь-які дії, прояви ненависті до іншої держави або її громадян суперечать фундаментальним цінностям сучасного демократичного суспільства та перешкоджають встановленню добросусідських відносин" - заявили в МЗС Болгарії.

Північномакедонська сторона при цьому засудила акт вандалізму і взяла на себе зобов’язання розслідувати та притягнути винних до відповідальності.

Під час зустрічі було знову висловлене занепокоєння болгарської сторони частими випадками нападів та агресії, викликаних ненавистю до Болгарії, у тому числі щодо громадян Республіки Північна Македонія болгарського походження або тих, хто співчуває нашій країні" - заявили в МЗС Болгарії.