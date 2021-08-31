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Болгария выразила протест Северной Македонии из-за оскорбления государственного флага

Вторник, 31 августа 2021, 18:51

МИД Болгарии во вторник вызвал временного руководителя посольства Северной Македонии и вручил ему ноту протеста из-за оскорбления болгарских национальных символов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.

Во время разговора между руководительницей Директората Юго-Восточной Европы министерства иностранных дел Ваней Андреевой-Малаковой и временным руководителем посольства Республики Северная Македония в Болгарии Владимиром Крастевським было заявлено, что 28 августа 2021 болгарская сторона обнаружила повреждения на пилоне и снятие флага Болгарии, расположенного возле офиса службы торговли и экономических вопросов в болгарском Генеральном консульстве в Битола.

Инцидент вызвал возмущение болгарской стороны.

"Любые действия, проявления ненависти к другому государству или его гражданам противоречат фундаментальным ценностям современного демократического общества и препятствуют установлению добрососедских отношений", - заявили в МИД Болгарии.

Северомакедонская сторона при этом осудила акт вандализма и взяла на себя обязательства расследовать и привлечь виновных к ответственности.

"Во время встречи было вновь высказано беспокойство болгарской стороны частыми случаями нападений и агрессии, вызванных ненавистью к Болгарии, в том числе в отношении граждан Республики Северная Македония болгарского происхождения или сочувствующих нашей стране ", - заявили в МИД Болгарии.

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Болгария Северная Македония
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