США слідкуватимуть за розслідуванням смерті Шишова - Держдеп

Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова. Ми продовжимо уважно стежити за розслідуванням української влади щодо причин його смерті. Пан Шишов був важливим представником білоруського громадянського суспільства і був змушений жити за межами своєї країни через репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів та простих громадян з боку режиму Лукашенко", - сказав Прайс.

Він нагадав, що останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair та нещодавня ситуація на Олімпіаді, коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі.

"Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами", - зазначив Прайс.

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

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