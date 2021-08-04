США будут следить за расследованием смерти Шишова - Госдеп

Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

"Мы глубоко огорчены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинской власти о причинах его смерти. Господин Шишов был важным представителем белорусского гражданского общества и был вынужден жить за пределами своей страны из-за репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко", - сказал Прайс.

Он напомнил, что в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair и недавняя ситуация на Олимпиаде, когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь.

"Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободным и справедливым выборам с международными наблюдателями", - отметил Прайс.

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

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