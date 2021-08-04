У передмісті Афін другий день вирують масштабні пожежі

Понад 500 пожежників усю ніч боролися з масштабною лісовою пожежею в північних передмістях Афін, і вогонь поки повністю не вдалося взяти під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Після того як у вівторок увечері полум'я охопило три райони, полум'я досягло околиці міста Крионері в ніч на середу і тепер, як повідомляється, поширюється в бік колишньої заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.

Із 6 ранку в середу до боротьби з вогнем приєдналися п'ять літаків і дев'ять вертольотів, також були мобілізовані армія, поліція, муніципальні службовці і десятки добровольців.

"Руйнування незчисленні. Всюди зола і попіл, це жахливо. Десятки гектарів соснового лісу знищено, десятки будинків повністю згоріли", - сказав в середу вранці мер міста Ахарнес, що межує з Афінами.

Заступник міністра цивільного захисту та кризового управління після зустрічі в мобільному координаційному центрі в муніципалітеті Варімпампі сказав, що тільки одна пожежа продовжує активне поширення, а інші знаходяться під контролем.

Нагадаємо, на півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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