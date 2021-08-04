В пригороде Афин второй день бушуют масштабные пожары

Более 500 пожарных всю ночь боролись с масштабным лесным пожаром в северных пригородах Афин, и огонь пока полностью не удалось взять под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

После того как во вторник вечером пламя охватило три района, пламя достигло окраины города Крионери в ночь на среду и теперь, как сообщается, распространяется в сторону бывшей загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список выдающихся памятников.

С 6 утра в среду к борьбе с огнем присоединились пять самолетов и девять вертолетов, также были мобилизованы армия, полиция, муниципальные служащие и десятки добровольцев.

"Разрушения неисчислимы. Повсюду зола и пепел, это ужасно. Десятки гектаров соснового леса уничтожено, десятки домов полностью сгорели", - сказал в среду утром мэр города Ахарнес, граничащего с Афинами.

Заместитель министра гражданской защиты и кризисного управления после встречи в мобильном координационном центре в муниципалитете Варимпампи сказал, что только один пожар продолжает активное распространение, а другие уже под контролем.

Напомним, на севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составила +47,1 градуса по Цельсию.

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